Due colpi in poche ore stessa auto sospetta | anziane nel mirino

Due furti con lo stesso veicolo sospetto sono stati segnalati nelle ultime ore, con anziane vittime nel mirino. In entrambi i casi, una voce calma e urgente si è presentata come un maresciallo dei carabinieri, chiamando le vittime e chiedendo di non allarmarsi. La polizia sta indagando sui dettagli di questi episodi e sull'identità del sospetto.

Il telefono squilla, dall'altra parte una voce calma ma urgente: si presenta come un maresciallo dei carabinieri. Racconta di un grave incidente, di una bambina in ospedale, di una figlia nei guai. E di una somma da consegnare subito per evitare conseguenze peggiori. È così che sabato 28 febbraio.