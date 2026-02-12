Due incidenti nel giro di poche ore a Salerno | accertamenti in corso

Questa mattina a Salerno sono avvenuti due incidenti nel giro di poche ore. A Pastena, vicino al Lungomare Marconi, due auto si sono tamponate, ma le cause sono ancora da chiarire. La polizia sta facendo i rilievi per capire cosa sia successo. Nessuno sembra aver riportato ferite gravi.

Mattinata di tensione a causa di diversi incidenti, quella appena trascorsa, a Salerno. In particolare, a Pastena, nei pressi del Lungomare Marconi, due auto si sono tamponate per cause da accertare. Una delle due vetture è finita poi contro il muro di un palazzo ed è stata soccorsa dai sanitari del 118. Sempre stamattina, nell’area di Capitolo San Matteo, poco prima di Magazzeno, un'auto è sbandata ribaltandosi: indagini in corso, anche in questo caso, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro. Si raccomanda prudenza, specie per le condizioni dell'asfalto reso viscido dalla pioggia battente.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Salerno Incidente Assalti ai distributori tra Salerno e Pontecagnano: colpi in serie nel giro di poche ore Nelle ultime ore tra Salerno e Pontecagnano Faiano si sono verificati diversi tentativi di furto ai distributori di carburante. Due morti sul lavoro in Sardegna: due incidenti in poche ore nel Nuorese e Cagliaritano Due incidenti sul lavoro in Sardegna questa mattina hanno portato alla morte di due uomini. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Salerno Incidente Argomenti discussi: Doppio incidente a Bari, morte 2 ragazze e grave bimbo di 7 anni: un motore di auto trovato a decine di metri; Tre incidenti in tangenziale a Milano: lunghe code (anche di 5 km) e traffico bloccato; Due incidenti sulla Siracusa-Catania, mattinata di rallentamenti in autostrada; Due incidenti in poche ore: ciclista investita e 18enne in moto gravissimo - POP. Due incidenti nel giro di poche ore, a Salerno: accertamenti in corsoMattinata di tensione a causa di diversi incidenti, quella appena trascorsa, a Salerno. In particolare, a Pastena, nei pressi del Lungomare Marconi, due auto si sono tamponate per cause da accertare. salernotoday.it Magenta: due incidenti nel giro di un’ora tra via IV Giugno e via EspinasseDue incidenti si sono verificati a Magenta in questa piovosa mattinata. Alle 7.30 in via Espinasse un ciclista di 32 anni ha riportato delle lesioni a seguito di un investimento. Soccorso dall’equipag ... ticinonotizie.it “Ho avuto due gravi incidenti nella mia vita: il primo fu quando un tram mi mise al tappeto, l’altro fu Diego.” Frida Kahlo. facebook Due ragazze morte e tre feriti in due incidenti stradali nel Barese. Ricoverato in codice rosso anche un bimbo di sette anni #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.