Donna trovata morta nei boschi nel registro degli indagati il proprietario dei cani

La Procura di Sondrio ha iscritto nel registro degli indagati il proprietario dei cani coinvolti nel caso di Lucia Tognela, la donna di 59 anni trovata senza vita nei boschi sopra Tirano. Sul suo corpo sono stati riscontrati morsi di cane. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità, che stanno approfondendo le circostanze di questa morte. Le indagini proseguono per chiarire l’accaduto.

Nuovi e importanti sviluppi sul caso della morte di Lucia Tognela, la 59enne trovata senza vita nei boschi sopra Tirano, in provincia di Sondrio, e sul cui corpo sono stati trovati morsi di cane: nel registro degli indagati per omicidio colposo da parte della Procura di Sondrio è stato iscritto.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Morte Lucia Tognela, iscritto nel registro degli indagati il proprietario dei caniIscrizione nel registro degli indagati per omicidio colposo da parte della Procura di Sondrio nei confronti del proprietario dei cinque cani di razza... Lucia Tognela morta e dilaniata dai cani nei boschi di Trivigno: ora tutti puntano il dito contro il proprietario dei dogo, “una tragedia annunciata”Trivigno (Sondrio), 26 aprile 2026 – Un passaggio tecnico, un atto dovuto: è verosimilmente questione di ore, ormai, l’iscrizione nel registro degli... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Donna senza vita trovata nel cortile dell’Università di Alessandria; Donna morta nei boschi di Trivigno: il profondo dolore del sindaco Stoppani; Trivigno, donna trovata morta: sbranata dai cani nel bosco; Mamma di due figli trovata morta nel bosco. Il terribile sospetto: è stata sbranata e uccisa da un branco di cani?. Donna trovata morta nel sangue in casa: giallo in FVGTRIESTE – È avvolta nel mistero la morte di una donna di circa 80 anni, trovata senza vita nel suo appartamento in via Gaspare Gozzi, nel rione di Roiano, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Rit ... nordest24.it Mamma di due figli trovata morta nel bosco. Il terribile sospetto: è stata sbranata e uccisa da un branco di cani?Il corpo senza vita di Lucia Tognela, 60 anni, è stato trovato nei boschi di Trivigno (Sondrio). L'autopsia dovrà fare chiarezza sulle cause del decesso ... today.it Donna trovata morta riversa a terra con tracce di sangue facebook Una donna di 60 anni è stata trovata senza vita in un bosco di Trivigno, in Valtellina. Sul corpo le tracce di morsi, forse dei cani del proprietario dei terreni. @TgrRaiLombardia rainews.it/tgr/news rainews.it/tgr/lombardia/…. x.com