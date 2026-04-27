Morte Lucia Tognela iscritto nel registro degli indagati il proprietario dei cani

La Procura di Sondrio ha iscritto nel registro degli indagati il proprietario di cinque cani di razza dogo argentino, sospettato di omicidio colposo. La donna di 59 anni, residente a Bianzone, è stata trovata senza vita il 23 aprile nei boschi in quota. L’indagine riguarda il possibile coinvolgimento degli animali nella sua morte.

Iscrizione nel registro degli indagati per omicidio colposo da parte della Procura di Sondrio nei confronti del proprietario dei cinque cani di razza dogo argentino ritenuti coinvolti nella morte di Lucia Tognela, 59 anni, residente a Bianzone, trovata senza vita il 23 aprile nei boschi in quota.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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