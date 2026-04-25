A Tirano, il caso di Lucia Tognela continua a essere al centro dell’attenzione. La donna è deceduta in circostanze ancora da chiarire e, nelle ultime ore, è stata disposta un’autopsia per stabilire le cause del decesso. Nel frattempo, il sospetto che coinvolge un uomo noto come il “Gaucho di Trivigno” si fa più concreto, con la possibilità di un’eventuale indagine a suo carico. Si attende ora l’esito delle analisi.

Tirano, 25 aprile 2026 – “Lucia aveva paura dei cani”. Potrebbe essere un dettaglio non irrilevante per gli inquirenti che stanno tentando di ricostruire che cosa sia successo nel primo pomeriggio di giovedì a Lucia Tognela, la 59enne di Bianzone trovata senza vita e con gravissime lesioni da morsi di animali in tutto il corpo, a Trivigno, località montana a 1.800 metri nel comune di Tirano. Grande amante delle camminate nella natura, Lucia, moglie e madre di due figli ormai adulti, era uscita poco dopo pranzo dalla seconda casa che la famiglia possiede nella parte bassa di Trivigno. Era sola e in quella zona non c’erano altri escursionisti....🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morte di Lucia Tognela: disposta l’autopsia, il “Gaucho di Trivigno” rischia di essere indagato

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