Donazioni per 42 milioni dal Cav Dell’Utri e moglie rinviati a giudizio

Un uomo coinvolto nella politica italiana e già condannato in via definitiva per reati di mafia è stato rinviato a giudizio insieme alla moglie per una serie di donazioni. Tra il 2012 e il 2021, ha ricevuto bonifici da parte di un noto imprenditore e politico, con un totale di circa 42 milioni di euro. Le autorità giudiziarie hanno formalizzato l’accusa, avviando un procedimento legale nei loro confronti.

I bonifici inviati in un arco temporale di quasi dieci anni (tra il 2012 e il 2021) da Silvio Berlusconi a Marcello Dell’Utri «per ragioni di affetto e gratitudine» costeranno un processo al cofondatore di Forza Italia, ex presidente di Publitalia e già senatore. Ieri mattina il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Milano, Giulia Marozzi, ha rinviato a giudizio Dell’Utri e la moglie Miranda Ratti. La prima udienza si terrà il prossimo 9 luglio davanti alla Seconda sezione penale. La vicenda riguarda donazioni (spesso indicate come «aiuti per spese legali e personali») per circa 42 milioni di euro. Su una parte consistente della cifra, però, è scattata la prescrizione.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Donazioni per 42 milioni dal Cav. Dell’Utri e moglie rinviati a giudizio Notizie correlate Marcello Dell'Utri a processo per i 42 milioni ricevuti da Berlusconi: a giudizio anche la moglie Miranda RattiSono stati mandati a processo a Milano, l'ex senatore di Fi, Marcello Dell'Utri, e la moglie Miranda Ratti per la vicenda delle presunte donazioni... Marcello Dell'Utri a processo per i 42 milioni ricevuti da Berlusconi: a giudizio anche la moglie Miranda Ratti. Udienza a luglioSono stati mandati a processo a Milano, l'ex senatore di Fi, Marcello Dell'Utri, e la moglie Miranda Ratti per la vicenda delle presunte donazioni... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Marcello Dell'Utri va a processo (con la moglie) per i 42 milioni ricevuti da Silvio Berlusconi; Dell’Utri a processo per la presunta donazione di 42 milioni ricevuta da Silvio Berlusconi; Dell'Utri mandato a processo per i 42 milioni ricevuti da Berlusconi; Silvio Berlusconi e i 42 milioni per Marcello Dell’Utri, a processo l’ex senatore di Fi e la moglie. Marcello Dell’Utri mandato a processo per i 42 milioni ricevuti da Silvio BerlusconiLa prima udienza si terrà il 9 luglio davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Milano. Su una parte delle donazioni è scattata la prescrizione ... milanofinanza.it Dell’Utri e la moglie a processo per i 42 milioni ricevuti da BerlusconiSono stati mandati a processo a Milano l’ex senatore di Fi, Marcello Dell’Utri, e la moglie Miranda Ratti per la vicenda delle presunte donazioni per ... ilsole24ore.com Dell’Utri e quei 42 milioni donati da Berlusconi “Il prezzo del silenzio” x.com La bufala su Dell’Utri: va a processo, ma mafia e stragi non c’entrano niente. L’accusa riguarda soltanto l’omessa dichiarazione delle variazioni patrimoniali. Crolla il teorema dei pm fiorentini. Di Ermes Antonucci - facebook.com facebook