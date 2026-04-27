Marcello Dell' Utri a processo per i 42 milioni ricevuti da Berlusconi | a giudizio anche la moglie Miranda Ratti

Da ilmessaggero.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano è iniziato il processo nei confronti di Marcello Dell'Utri, ex senatore di Forza Italia, e della moglie Miranda Ratti. Sono accusati di aver ricevuto circa 42 milioni di euro in donazioni, suddivise in otto pagamenti. La vicenda riguarda le transazioni finanziarie tra l'ex senatore e una figura vicina all'ex presidente del Consiglio. La discussione si concentra sulle origini e sulla natura di quei fondi.

Sono stati mandati a processo a Milano, l'ex senatore di Fi, Marcello Dell'Utri, e la moglie Miranda Ratti per la vicenda delle presunte donazioni per circa 42 milioni di euro, in otto bonifici, ricevute da Silvio Berlusconi. A deciderlo è stata oggi la gup Giulia Marozzi. La prescrizione La prima udienza si terrà il prossimo 9 luglio davanti alla seconda sezione penale del Tribunale. Su una parte delle donazioni è scattata la prescrizione. Nel marzo 2025 il caso era stato trasferito da Firenze a Milano per competenza territoriale in base a una eccezione sollevata dai difensori Francesco Centonze e Filippo Dinacci. La vicenda...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Panoramica sull’argomento

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