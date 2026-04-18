Un bambino di sette anni è morto annegato in una piscina durante una visita alle terme, sotto gli occhi del padre. La famiglia aveva deciso di trascorrere il giorno speciale in quella località termale del basso Lazio, considerata una meta apprezzata per il relax. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino sarebbe stato risucchiato dall'acqua mentre si trovava nella piscina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvargli la vita.

Una vacanza per festeggiare il compleanno trasformata in tragedia, in uno dei luoghi termali simbolo del basso Lazio. Gabriele Ubaldo Petrucci solo giovedì aveva compiuto 7 anni: come regalo i genitori avevano prenotato quattro giorni di relax alle Terme Vescine, a Suio nel comune di Castelforte, al confine tra Lazio e Campania, per staccare dai ritmi frenetici di Roma, dove abitano. Ieri intorno alle 16 la tragedia. Il piccolo stava facendo il bagno in piscina quando è letteralmente sparito dalla vista dei genitori. Ad accorgersi che Gabriele era sott'acqua è stato il papà, che si è tuffato per soccorrere il figlio, praticandogli le manovre di rianimazione.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Annega a 7 anni risucchiato nella piscina sotto gli occhi del papà, il viaggio alle terme era il suo regalo di compleanno

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