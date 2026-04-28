Carlo e Camilla sono stati accolti da Donald e Melania Trump tra baci abbracci e pacche sulle spalle | cosa dice il protocollo Leggi Amicait

Re Carlo e la regina Camilla sono arrivati negli Stati Uniti, accolti dai coniugi Trump con baci, abbracci e pacche sulle spalle. La visita, molto attesa, ha visto i due sovrani ricevere un’accoglienza calorosa al loro arrivo, secondo quanto riportato dal protocollo ufficiale. La visita ufficiale segue un periodo di grande attenzione mediatica, dopo che le date sono state annunciate con largo anticipo.

Dopo tanta attesa e altrettanto clamore il viaggio di re Carlo e della regina Camilla negli Stati Uniti è iniziato. I royal sono atterrati a Washington lunedì 27 aprile per un tour di quattro giorni che ha come obiettivo il rafforzamento delle relazioni tra il Regno Unito e gli Usa. Prima tappa, la Casa Bianca. Dove, però, la coppia è stata protagonista di un episodio con Donald e Melania Trump che ha già scatenato qualche polemica. In particolare, sul protocollo. Carlo e Camilla con Donald e Melania Trump in posa davanti alla Casa Bianca (foto Getty Images) Carlo e Camilla da Trump alla Casa Bianca. Carlo e Camilla sono arrivati al portico sud della Casa Bianca per un ricevimento.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Carlo e Camilla sono stati accolti da Donald e Melania Trump tra baci, abbracci e pacche sulle spalle: cosa dice il protocollo. Leggi Amica.it

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