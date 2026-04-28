Dal 1° aprile, il gruppo guidato da Marco Vitale ha ottenuto diverse medaglie in competizioni che si sono svolte tra Roccella Jonica e Cosenza. Nel corso di questo periodo, sono stati conquistati vari riconoscimenti, confermando il dominio in pista del team. Le medaglie sono state assegnate in diverse discipline e categorie, segnando un percorso di successi per il gruppo nel corso delle ultime settimane.

? Cosa sapere Il gruppo di Marco Vitale ottiene medaglie tra Roccella Jonica e Cosenza dal 1° aprile.. Il modello tecnico della Asd Sporting Club garantisce l'accesso alle nazionali per il Liceo Volta.. I successi atletici ottenuti tra il 1° aprile e il 25 aprile 2026 confermano la supremazia del gruppo guidato da Marco Vitale, che ha segnato il territorio calabrese con medaglie d’oro e piazzamenti di rilievo nelle fasi provinciali, regionali e nella recente Corrireggio. La forza tecnica della Asd Sporting Club si è manifestata attraverso le prestazioni degli studenti dell’Istituto Nostro-Repaci e del Liceo A. Volta. Il percorso agonistico ha toccato tappe fondamentali: dalle competizioni provinciali di inizio mese, alla corsa campestre disputata a Roccella Jonica il 15 aprile, fino alle finali regionali tenutesi a Cosenza il 23 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dominio assoluto in pista: il gruppo di Vitale conquista l’oro

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