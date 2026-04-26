BTS dominio assoluto | SWIM trionfa e l’album ARIRANG conquista il mondo
Il singolo SWIM dei BTS si mantiene in vetta alla classifica Global 200 per la quarta settimana di fila, confermandosi come il brano più ascoltato a livello mondiale. Nel frattempo, l'album ARIRANG si posiziona al secondo posto nella classifica Top Album Sales negli Stati Uniti, attestandosi come uno dei dischi più venduti nel paese. Questi risultati mostrano il successo continuo del gruppo nel mercato musicale internazionale.
? Cosa sapere Il singolo SWIM dei BTS guida la Global 200 per la quarta settimana consecutiva.. L'album ARIRANG raggiunge il secondo posto nella classifica statunitense Top Album Sales.. Il brano SWIM dei BTS raggiunge la tredicesima posizione nelle classifiche radiofoniche pop degli Stati Uniti e mantiene il primato sulla Global 200 per la quarta settimana consecutiva. La traiettoria ascendente del singolo principale tratto dall’album ARIRANG continua a segnare nuovi traguardi nelle rilevazioni americane, con una crescita significativa nell’ascolto delle stazioni Top 40. Mentre la traccia domina le liste globali, l’intero progetto discografico mostra una tenuta straordinaria, coinvolgendo quasi tutti i contenuti musicali presenti nel disco nelle posizioni più alte delle classifiche internazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu
[SUB ITA] BTS () - SWIM (ARIRANG - Traccia #7)
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