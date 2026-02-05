Era più avanti E’ stato esempio di dedizione

La morte di Aldo Roscioni ha lasciato un vuoto grande nella sua comunità. A Portonovo, amici e conoscenti si stringono intorno alla famiglia, ricordando l’uomo come esempio di dedizione e impegno. La sua scomparsa ha colpito duramente chi lo ha conosciuto e apprezzato, e in tanti si sono riuniti per rendere omaggio a chi, con semplicità, ha sempre dato il massimo.

La scomparsa di Aldo Roscioni ha lasciato un vuoto profondo in tutta la comunità anconetana, ma è a Portonovo che il dolore si fa tangibile, trasformandosi in un racconto corale fatto di stima, gratitudine e affetto sincero. Per tutti era il "sindaco", l’ imprenditore gentiluomo che ha saputo trasformare un sogno in una realtà di respiro internazionale. Il Consorzio La Baia di Portonovo lo ricorda come una figura simbolo: "Il primo a credere davvero in questa baia quando era ancora fragile e dimenticata. Con coraggio e passione ha saputo darle un’identità, rendendola un’idea condivisa". Una visione confermata da Flavio e Fabio Fiorini (Hotel Internazionale): "Come nostro padre Giancarlo, è stato un vero pioniere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

