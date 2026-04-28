Domenico Caliendo l’avvocato della famiglia | Finalmente verso la verità

Nel caso di Domenico Caliendo, il suo avvocato ha annunciato che le indagini sono in fase avanzata grazie a nuovi accertamenti tecnici e approfondimenti investigativi. La famiglia coinvolta si aspetta di ottenere chiarimenti definitivi sulla vicenda, dopo le recenti sviluppi. Le autorità hanno proseguito le attività investigative, che ora si concentrano su elementi emersi nelle ultime settimane. La vicenda continua a tenere alta l’attenzione sull’andamento delle indagini.

Nuovi sviluppi nel caso di Domenico Caliendo: il legale della famiglia dichiara l'inizio di un percorso decisivo verso la verità, supportato da nuovi accertamenti tecnici e indagini approfondite. Si apre una fase decisiva per fare luce sulla tragica scomparsa di Domenico Caliendo, la cui vicenda ha scosso profondamente l'opinione pubblica. Il legale che assiste i familiari ha espresso fiducia nelle ultime ore, sottolineando come l'avvio di nuovi accertamenti rappresenti un passo fondamentale per ricostruire con esattezza quanto accaduto. La ricerca di risposte chiare resta la priorità assoluta per chi, da tempo, chiede giustizia per la memoria di Domenico Caliendo.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Domenico Caliendo, l’avvocato della famiglia: «Finalmente verso la verità» Notizie correlate Morte Domenico Caliendo, presentato un esposto contro l’avvocato Petruzzi, legale della famigliaÈ stato presentato un esposto contro l'avvocato Francesco Petruzzi, il legale della famiglia di Domenico Caliendo, bimbo morto dopo un trapianto di... Domenico Caliendo, l'avvocato della famiglia: «Richiesta da 10 milioni al Monaldi per altri tre bimbi morti»È in procinto di presentare altre tre richieste di risarcimento all'ospedale Monaldi di Napoli, dove il 21 febbraio è deceduto il piccolo Domenico... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Concerto per il piccolo Domenico Caliendo, la madre: Chi tocca l'avvocato Petruzzi tocca la mia famiglia; Morte Domenico, deciso un nuovo giro di interrogatori; Agnano per Domenico Caliendo: il Gran premio Lotteria in memoria del bimbo; Domenico, pronti nuovi interrogatori. Al via le perizie sui cuori. Il legale della famiglia di Domenico, ‘al via percorso verso verità’– NAPOLI, 28 APR – Sono passati oltre quattro mesi dal trapianto e due dalla morte di Domenico, mesi durante i quali alla famiglia Caliendo-Marcolino è stata negata la verità. È quanto afferma l’avv ... espansionetv.it Bambino morto dopo trapianto a Napoli, oggi accertamenti sui due cuori di DomenicoLeggi su Sky TG24 l'articolo Bambino morto dopo trapianto a Napoli, oggi accertamenti sui due cuori di Domenico ... tg24.sky.it Napoli ricorderà il piccolo Domenico Caliendo con la musica, il teatro e le esibizioni di più di quaranta artisti, uniti nel nome del bimbo che ha perso la vita dopo il trapianto di un cuore “bruciato”. Il desiderio di ricordare Domenico è stato trasformato in una sera - facebook.com facebook