Domenico Caliendo l' avvocato della famiglia | Richiesta da 10 milioni al Monaldi per altri tre bimbi morti
Un avvocato ha annunciato l’intenzione di presentare tre nuove richieste di risarcimento all’ospedale Monaldi di Napoli. Queste riguardano la morte di un bambino avvenuta il 21 febbraio e coinvolgono la famiglia del minore. La somma richiesta complessivamente si aggira intorno ai 10 milioni di euro. La procedura legale è in fase di preparazione.
È in procinto di presentare altre tre richieste di risarcimento all'ospedale Monaldi di Napoli, dove il 21 febbraio è deceduto il piccolo Domenico Caliendo, «per circa 10 milioni di euro». Lo ha detto l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo-Marcolino. Domenico Caliendo morto a Napoli, Fico: «La Regione potrebbe costituirsi parte civile» Le richieste «di componimento bonario» saranno formulate, spiega, «in relazione alla morte di altri tre bimbi verificatesi al Monaldi, uno dei quali sottoposto a trapianto di cuore, determinate da un'infezione da batterio nosocomiale». A inizio marzo l'avvocato Petruzzi ha rivolto all'ospedale, dove è morto Domenico, una analoga richiesta da tre milioni. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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