Un avvocato ha annunciato l’intenzione di presentare tre nuove richieste di risarcimento all’ospedale Monaldi di Napoli. Queste riguardano la morte di un bambino avvenuta il 21 febbraio e coinvolgono la famiglia del minore. La somma richiesta complessivamente si aggira intorno ai 10 milioni di euro. La procedura legale è in fase di preparazione.

È in procinto di presentare altre tre richieste di risarcimento all'ospedale Monaldi di Napoli, dove il 21 febbraio è deceduto il piccolo Domenico Caliendo, «per circa 10 milioni di euro». Lo ha detto l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo-Marcolino. Domenico Caliendo morto a Napoli, Fico: «La Regione potrebbe costituirsi parte civile» Le richieste «di componimento bonario» saranno formulate, spiega, «in relazione alla morte di altri tre bimbi verificatesi al Monaldi, uno dei quali sottoposto a trapianto di cuore, determinate da un'infezione da batterio nosocomiale». A inizio marzo l'avvocato Petruzzi ha rivolto all'ospedale, dove è morto Domenico, una analoga richiesta da tre milioni. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Domenico Caliendo, l'avvocato della famiglia: «Richiesta da 10 milioni al Monaldi per altri tre bimbi morti»

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