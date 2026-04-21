Morsi calci e corpi trascinati | perché gli scimpanzé del parco di Kibale si uccidono tra loro Lo studio su Science

Uno studio pubblicato su Science ha analizzato il comportamento degli scimpanzé nel parco di Kibale, rivelando un cambiamento nel loro stile di vita. La ricerca si basa sull’osservazione della più grande comunità mai studiata allo stato selvatico, composta da numerosi individui che per anni sono stati monitorati. Recentemente, sono stati documentati episodi di aggressioni tra gli scimpanzé, con morsi, calci e corpi trascinati.

La più grande comunità mai studiata allo stato selvatico, così sono stati osservati per anni. Poi qualcosa si è rotto. Nel parco nazionale di Kibale, in Ugand a, il gruppo di scimpanzé di Ngogo si è progressivamente spaccato in due fazioni, e da quella frattura sono seguiti anni di violenza letale. A ricostruire il caso è uno studio pubblicato il 9 aprile su Science, che parla della p rima scissione permanente chiaramente documentata in scimpanzé selvatici, seguita da aggressioni coordinate tra i due gruppi. Fino al 2015 il gruppo risultava socialmente coeso. Il lavoro, firmato tra gli altri dall’antropologo Aaron Sandel dell’Università del Texas ad Austin, si basa su oltre tre decenni di osservazioni sul campo della comunità di Ngogo, nel Kibale National Park.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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