Dodici medaglie pugliesi ai campionati italiani sui 10000 metri Fidal Puglia

Nel fine settimana della Festa della Liberazione, gli atleti pugliesi hanno conquistato dodici medaglie ai campionati italiani sui 10.000 metri organizzati dalla Fidal. La manifestazione si è svolta in diverse località e ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti dalla regione, con molte performance di rilievo. La partecipazione pugliese ha contribuito con risultati significativi, rafforzando la presenza regionale nel panorama nazionale di questa disciplina.

Di seguito un comunicato diffuso da Fidal Puglia: Un’altra impetuosa ondata di emozioni regalata dagli atleti pugliesi nel fine settimana della Festa della Liberazione. 10000 METRI SU PISTA, LA PUGLIA COLLEZIONA 12 MEDAGLIE AI CAMPIONATI ITALIANI Un’incetta di medaglie, ben dodici, per la Puglia alla Festa dei 10000 metri su pista di Sulmona in Abruzzo. Terzo posto, fra gli assoluti uomini, per l’andriese Pasquale Selvarolo ( Atletica Pro Canosa, ora in forza alle Fiamme Azzurre ). Molto significativo anche il risultato conseguito da Giulia Parisi, classe 2006 (U. S. Foggia Atletica Leggera), terza nella categoria Promesse. Numerose le soddisfazioni in ambito master.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Dodici medaglie pugliesi ai campionati italiani sui 10000 metri Fidal Puglia Notizie correlate Taekwondo, New Marzial domina ai campionati italiani cadetti: primo posto e raffica di medaglieLa società brindisina brilla a Busto Arsizio: giovani atleti protagonisti tra tecnica, determinazione e spirito di squadra BRINDISI – Ancora un... Atletica Endas Cesena protagonista ai Campionati italiani Master: otto medaglie e record ad AnconaA guidare il gruppo è stata ancora una volta Cristina Sanulli, protagonista con tre medaglie d’oro. Contenuti e approfondimenti Si parla di: WEEKEND RECAP – 12 medaglie pugliesi ai Campionati italiani sui 10000 metri. WEEKEND RECAP – Quattro medaglie pugliesi ai Campionati italiani Juniores e Promesse indoorUn fine settimana di grandi soddisfazioni e risultati prestigiosi per l’atletica leggera pugliese, che si è messa ancora una volta in evidenza sia in pista che lungo i percorsi del cross. Quattro i ... fidal.it IL WEEKEND – 740 iscritti al Festival della velocità di Molfetta. 5 le medaglie pugliesi agli Europei indoor masterBottino complessivo di tre argenti e due bronzi per gli atleti pugliesi ai Campionati Europei master al coperto di Torun, in Polonia, che si sono conclusi giovedì. L’argento di Stefano Tarì (Amatori ... fidal.it