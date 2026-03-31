Durante i campionati italiani cadetti, la società New Marzial ha conquistato il primo posto e ottenuto numerose medaglie. La competizione si è svolta a Brindisi, dove il team ha dimostrato la propria capacità nel taekwondo, confermando la posizione di rilievo a livello nazionale.

La società brindisina brilla a Busto Arsizio: giovani atleti protagonisti tra tecnica, determinazione e spirito di squadra BRINDISI – Ancora un risultato di prestigio per la società New Marzial, che si conferma ai vertici del taekwondo nazionale. Nei giorni 28 e 29 marzo, a Busto Arsizio, si sono svolti i Campionati italiani di taekwondo riservati alla categoria cadetti, dove il team ha conquistato il primo posto, lasciando nuovamente il segno in una competizione di altissimo livello. Due giornate intense, caratterizzate da combattimenti serrati e da un’atmosfera carica di adrenalina, hanno visto scendere in campo i migliori giovani atleti italiani. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Taekwondo, New Marzial domina ai campionati italiani cadetti: primo posto e raffica di medaglie

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