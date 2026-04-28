Dobbiamo essere come la Brignone | De Giorgi e Velasco presentano la stagione azzurra

Durante un evento a Milano, i responsabili tecnici hanno illustrato il programma della stagione sportiva italiana, che include competizioni come la VNL e gli Europei. Hanno sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione e la determinazione, citando l’atleta Brignone come esempio di impegno. La presentazione ha coinvolto i dettagli delle attività previste e le strategie da adottare per affrontare le prossime sfide.

“Continuare a festeggiare è il miglior modo per perdere. Dobbiamo essere come la Brignone”: presentata la Milano la Stagione Azzurra, tra VNL e Europei. De Giorgi e Velasco hanno parlato di obiettivi e di come affrontare la pressione dei pronostici.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Dobbiamo essere come la Brignone”: De Giorgi e Velasco presentano la stagione azzurra Notizie correlate Fefé De Giorgi detta la via: “Non dobbiamo avere l’angoscia di vincere. D’accordo con Velasco…”Ferdinando De Giorgi è intervenuto durante la presentazione delle Nazionali Italiane di volley in vista dell’estate 2026, che si aprirà tra giugno e... Leggi anche: Volley, De Giorgi lancia la stagione azzurra: i convocati verso la VNL 2026 Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Giampaolo: Voglio una squadra coraggiosa, dobbiamo essere concreti; Tzeporah Berman: Dobbiamo superare l’idea che sul clima ci possa essere un solo accordo; Imbamba: dal Papa l’invito a lavorare per la giustizia e ad ascoltare i poveri; Dobbiamo essere grati per la libertà, non diamola mai per scontata. Parma, Cuesta: Dobbiamo essere equilibrati. Expected goals? Il calcio è complessoCon l'ultima vittoria in campionato il Parma ha dato un segnale forte in ottica lotta salvezza, ma ancora non può bastare. Anche perché domani al Tardini arriverà l'Hellas Verona, in disperato bisogno ... tuttomercatoweb.com Consalvo, dobbiamo essere pronti per Imec e altri progettiL'Italia è al centro del Mediterraneo, siamo la piattaforma logistica per eccellenza e in relazione a iniziative come il corridoio Imec o in merito alla futura 'rotta polare', dobbiamo essere ... ansa.it Dobbiamo essere grati alle persone Che ci rendono felici. Sono i premurosi giardinieri Che fanno fiorire la nostra anima Dettaglidimoda #SingitaMiracleBeach #BeYourMiracle - facebook.com facebook #MilanFuturo, @Oddo: “Migliorati tanto, ma dobbiamo essere più cattivi sotto porta” - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Oddo #Video x.com