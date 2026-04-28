Un esperto legale ha dichiarato che, per affrontare i problemi legati alla sicurezza, non basta affidarsi alle misure contenute in un nuovo decreto, ma sono necessari investimenti a lungo termine. Ha aggiunto che non ci sono soluzioni immediate e che occorre partire da zero, rivedendo completamente le strategie attuali per cambiare realmente la situazione.

(LaPresse) – “Bisognerà pensare a ragionamenti di lungo periodo. Non esiste la soluzione spot, oggi per domani, si deve ricominciare da zero e resettare tutto. Bisogna reinvestire in istruzione, iniziare dall’asilo, scuole elementari e medie. I genitori devono parlare di più con i figli, ascoltarli, non parlargli addosso, invitarli a posare il cellulare e giocare assieme, ma soprattutto parlare e ascoltare”. Così il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, a margine di una tavola rotonda all’Università Lumsa in cui veniva affrontato il fenomeno delle baby gang e della sicurezza in città.”Solo facendo tante cose contemporaneamente è possibile invertire la rotta, altrimenti è inutile fare più sicurezza, alzare la pena di un anno o due.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dl sicurezza, Gratteri: “A invertire tendenza non il decreto ma gli investimenti”

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