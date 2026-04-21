Il governo sta preparando un decreto che prevede l'abrogazione degli incentivi previsti dal dl sicurezza. Dopo le critiche relative alla norma sui rimpatri e il confronto con il Quirinale, le autorità continuano a procedere con l'iter legislativo. In questo contesto, un rappresentante del governo ha affermato che si trovano sempre soluzioni per affrontare le questioni aperte. La discussione riguarda anche le reazioni della sinistra alle recenti decisioni.

Dopo i rilievi sulla norma sui rimpatri e il dialogo con il Quirinale, il governo tira dritto sul decreto sicurezza e si appresta a porre fine alle polemiche della sinistra. "Sul decreto sicurezza c'è un consiglio dei ministri oggi pomeriggio e uno domani. Si trovano sempre le soluzioni", ha tagliato corto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell'apertura del Salone del Mobile. "Il provvedimento verrà approvato così com'è", aggiunge il deputato e responsabile organizzativo di FdI Giovanni Donzelli, "Poi vedremo se ci sono aggiustamenti tecnici" Un nuovo decreto per abrograre gli incentivi. Una delle soluzioni individuate sarebbe un decreto legge ad hoc per abrogare la norma che introduce un incentivo per gli avvocati che seguono una pratica di rimpatrio volontario.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dl sicurezza, verso un decreto per abrogare gli incentivi. Tajani: "Si trovano sempre soluzioni"

Notizie correlate

Rimpatri, in arrivo un nuovo decreto per abrogare gli incentivi agli avvocatiUn decreto legge ad hoc per abrogare la norma che introduce un incentivo per gli avvocati che seguono una pratica di rimpatrio volontario.

Nuovo Dl Sicurezza, Tajani: "Dopo i fatti di Torino servono garanzie, decreto da affinare"(Agenzia Vista) Reggio Calabria, 02 febbraio 2026 "Delle garanzie ci vogliono dopo quello che è successo, soprattutto i cortei che devastano le...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Forza Italia, tocca a Costa. L’inizio nel nome del Cav; Incontro tra Wang Yi e Tajani: Cina e Italia rafforzano dialogo e coordinamento multilaterale; Dl sicurezza, stretta sul piccolo spaccio e deroghe al divieto di coltelli: sì del Senato, tutte le misure; Presentata un’interrogazione a Tajani e Crosetto sulle esportazioni militari verso Israele.

Governo Meloni, stop di Mattarella al dl Sicurezza, destra nel caos su bonus rimpatri. Ostruzionismo delle opposizioni: news in direttaLe notizie dell’ultima ora sul governo Meloni dopo lo stop di Mattarella al decreto Sicurezza. Tutti gli aggiornamenti sulla crisi interna al governo dopo i risultati del Referendum. Il provvedimento ... fanpage.it

Dl sicurezza, Zanella (AVS): Esame lampo calpesta costituzione, art. 30 inquietanteRoma, 20 apr - Un esame lampo in Commissione con tempi assolutamente inadeguati che riducono il bicameralismo a un simulacro. Questo decreto non garantisce la sicurezza, ma calpesta l'equilibrio e i ... 9colonne.it

Pedro Sánchez aveva chiesto formalmente ai Paesi Ue di sospendere l'accordo di associazione con Israele. Ecco, è arrivata la risposta dell'Italia. Sapete cosa farà oggi Tajani (e Meloni) al Consiglio Affari Esteri Dirà no. No alla sospensione totale dell'accord facebook

Domani il Consiglio Affari esteri discuterà la sospensione dell’accordo di associazione Ue-Israele. Il Ministro Tajani faccia sapere agli italiani da che parte sta: se sostiene il diritto internazionale o il Governo Netanyahu. Il voto del Governo italiano potrebbe ess x.com