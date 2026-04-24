Mattarella promulga dl sicurezza ed emana il decreto correttivo
Oggi il Presidente della Repubblica ha firmato la legge di conversione del decreto-legge del 24 febbraio 2026, n. La stessa autorità ha anche emanato il decreto correttivo relativo a questa normativa. La legge di conversione è stata sottoposta al capo dello Stato per la firma dopo l’approvazione definitiva da parte del Parlamento. Il decreto correttivo contiene modifiche e integrazioni al testo originario.
Sono stati sottoposti in data odierna al Presidente della Repubblica la legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e il decreto-legge correttivo di alcune disposizioni del predetto decreto-legge come convertito in legge. Il Presidente della Repubblica ha quindi promulgato la legge di conversione del decreto-legge n. 23 e, successivamente, ha emanato il decreto-legge correttivo, che entrerà in vigore lo stesso giorno della predetta legge di conversione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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