Mattarella promulga dl sicurezza ed emana il decreto correttivo

Oggi il Presidente della Repubblica ha firmato la legge di conversione del decreto-legge del 24 febbraio 2026, n. La stessa autorità ha anche emanato il decreto correttivo relativo a questa normativa. La legge di conversione è stata sottoposta al capo dello Stato per la firma dopo l’approvazione definitiva da parte del Parlamento. Il decreto correttivo contiene modifiche e integrazioni al testo originario.

Sono stati sottoposti in data odierna al Presidente della Repubblica la legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e il decreto-legge correttivo di alcune disposizioni del predetto decreto-legge come convertito in legge. Il Presidente della Repubblica ha quindi promulgato la legge di conversione del decreto-legge n. 23 e, successivamente, ha emanato il decreto-legge correttivo, che entrerà in vigore lo stesso giorno della predetta legge di conversione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mattarella promulga dl sicurezza ed emana il decreto correttivo Notizie correlate Dl Sicurezza, dopo lo stop di Mattarella il governo fa un decreto correttivo. L’attacco della Lega al Quirinaledi Liana Milella e Giacomo Salvini Sono passate da poco le 22 e 30 quando dal Tesoro arriva una telefonata al sottosegretario leghista Nicola... Decreto sicurezza, la mediazione con Mattarella: decreto correttivo sugli incentivi ai migrantiNon proprio lineare ma perlomeno efficace, l’escamotage su cui si sono accordati gli uffici tecnici di Palazzo Chigi e del Quirinale, dopo che ieri,... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Sport, bonus e coltelli: non solo Sicurezza, 4 anni di leggi horror della destra respinte o subito ritirate. Sicurezza: Mattarella promulga legge ed emana dl correttivoUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Mattarella promulga dl sicurezza ed emana il decreto correttivoAccedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e t ... tuttosport.com