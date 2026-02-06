LA NIÑA in concerto a Locorotondo per il Locus Festival

Questa sera LA NIÑA si esibisce a Locorotondo, portando il suo “FURÈSTA ITA TOUR” sul palco del Locus Festival. Dopo il successo del tour europeo e italiano, che ha registrato molti sold out, la cantante torna a esibirsi dal vivo, forte anche della vittoria della Targa Tenco 2025 come miglior album in dialetto. La serata promette emozioni e grande musica.

