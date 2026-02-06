LA NIÑA in concerto a Locorotondo per il Locus Festival

Da baritoday.it 6 feb 2026

Questa sera LA NIÑA si esibisce a Locorotondo, portando il suo “FURÈSTA ITA TOUR” sul palco del Locus Festival. Dopo il successo del tour europeo e italiano, che ha registrato molti sold out, la cantante torna a esibirsi dal vivo, forte anche della vittoria della Targa Tenco 2025 come miglior album in dialetto. La serata promette emozioni e grande musica.

Dopo l’entusiasmo travolgente del tour indoor tra Europa e Italia, i numerosi sold out e la vittoria della prestigiosa Targa Tenco 2025 per il “Miglior Album in Dialetto”, LA NIÑA torna dal vivo con il “FURÈSTA ITA TOUR”. Un progetto che consolida la sua affermazione sulla scena musicale.🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

