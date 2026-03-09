Frah Quintale in concerto a Bari per il Locus festival

Frah Quintale si esibirà in concerto a Bari come parte del Locus Festival. Sono state annunciate nuove date per il Summer Tour 2026 del cantante, che si concluderanno con una serie di spettacoli nei principali festival italiani durante la prossima estate. Il tour comprende diversi appuntamenti che interesseranno varie città del paese.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Si aggiungono nuove date al SUMMER TOUR ‘26 di Frah Quintale, completando il calendario che lo vedrà protagonista nei maggiori festival italiani nell’estate 2026. I biglietti dei nuovi appuntamenti saranno disponibili a partire dalle ore 14:00 di mercoledì 11 marzo su livenation.it e comcerto.it. Gli appuntamenti estivi faranno seguito a PALAZZETTI‘26, la tournée in partenza ad aprile. Oltre ai successi dei suoi lavori precedenti, in scaletta non mancheranno i brani del nuovo album “Amor Proprio”, uscito lo scorso 10 ottobre 2025 per UndamentoWarner Music Italia. 🔗 Leggi su Baritoday.it

