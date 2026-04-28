Sabato 4 luglio 2026, si tiene l'esibizione di Ditonellapiaga al Locus Festival di Alberobello, in Puglia. La cantante si esibirà tra i tradizionali trulli, in un evento che coincide con il trentennio del riconoscimento UNESCO per la zona. La manifestazione mira anche a promuovere il turismo locale, e l'artista porterà sul palco un mix di musica pop e atmosfere magiche.

? Cosa sapere Ditonellapiaga si esibisce al Locus Festival di Alberobello sabato 4 luglio 2026.. L'evento celebra il trentennio del riconoscimento UNESCO per promuovere il turismo locale.. Sabato 4 luglio 2026, la cantautrice Ditonellapiaga porterà il suo pop alternativo nella piazza di Alberobello durante il Locus festival, un appuntamento gratuito che si inserisce nel cuore dei trulli per celebrare il trentennio del riconoscimento UNESCO sul territorio. Immaginatevi la scena: il calore della notte pugiana, le pietre bianche dei trulli che sembrano brillare sotto le stelle e, improvvisamente, l’energia elettrica di Margherita. Non parliamo di un concerto qualunque, ma di un momento che trasforma una serata estiva in un pezzo di storia locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ditonellapiaga accende i Trulli: pop e magia al Locus Festival

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