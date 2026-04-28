Disprezzo per Donald e Nato | la sinistra riscopre l’ebbrezza dell’antiamericanismo più duro

Da ilgiornale.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tempi, alcuni esponenti della sinistra sembrano aver mostrato un atteggiamento più critico nei confronti degli Stati Uniti, evidenziato dal silenzio sull'attentato a un ex presidente e dalla critica al modello governativo spagnolo, mentre si oppongono a interventi militari contro figure di potere in America Latina. Questi comportamenti sono stati osservati in occasione di recenti eventi politici e diplomatici, suscitando discussioni all’interno del panorama politico nazionale.

Il silenzio sull'attentato a Donald Trump, l'estasi per il modello Sánchez e il no al blitz contro il dittatore Maduro (prima foto): il Pd riscopre l'ebbrezza per l'anti-americanismo. I riformisti, in silenzio e piegati dalla linea di Elly Schlein, buttano la palla in tribuna: «Il problema non sono gli Stati Uniti ma Trump». Un altro riformista al Giornale mette le mani avanti su possibili cambi di posizionamenti nel Pd: «Non credo che il Pd possa mai avere una linea anti americana». Gli indizi però di una svolta anti-Washington confermano il graduale smarcamento del partito democratico dalla linea atlantica. Senza contare i messaggi di amore di Massimo D'Alema verso Pechino.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

disprezzo per donald e nato la sinistra riscopre l8217ebbrezza dell8217antiamericanismo pi249 duro
© Ilgiornale.it - Disprezzo per Donald e Nato: la sinistra riscopre l’ebbrezza dell’antiamericanismo più duro

Notizie correlate

Meloni inchioda il Pd: l’antiamericanismo della sinistra è una falsa bandieraRoma, 12 mar – Giorgia Meloni ha scelto il terreno più scomodo per il Partito Democratico: quello della cattiva coscienza.

La sinistra radicale riscopre il mito della guerra redentrice (contro l’Europa)Dal multipolarismo al mito rivoluzionario della crisi: perché una parte della sinistra torna a pensare che dalle grandi guerre possa nascere un mondo...

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Melania Trump, Amanda Ungaro torna sui social: insulti pesanti e l'immagine di Pinocchio per il suo ex Paolo Zampolli; Bufera sul Secret Service: ha fallito per la seconda volta nel proteggere Donald Trump; Papa Leone XIV snobba Trump: Rispondergli? Non sono per nulla interessato; I disastri portati dalla furia di Trump.

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.