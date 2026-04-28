Disprezzo per Donald e Nato | la sinistra riscopre l’ebbrezza dell’antiamericanismo più duro

Negli ultimi tempi, alcuni esponenti della sinistra sembrano aver mostrato un atteggiamento più critico nei confronti degli Stati Uniti, evidenziato dal silenzio sull'attentato a un ex presidente e dalla critica al modello governativo spagnolo, mentre si oppongono a interventi militari contro figure di potere in America Latina. Questi comportamenti sono stati osservati in occasione di recenti eventi politici e diplomatici, suscitando discussioni all’interno del panorama politico nazionale.

Il silenzio sull'attentato a Donald Trump, l'estasi per il modello Sánchez e il no al blitz contro il dittatore Maduro (prima foto): il Pd riscopre l'ebbrezza per l'anti-americanismo. I riformisti, in silenzio e piegati dalla linea di Elly Schlein, buttano la palla in tribuna: «Il problema non sono gli Stati Uniti ma Trump». Un altro riformista al Giornale mette le mani avanti su possibili cambi di posizionamenti nel Pd: «Non credo che il Pd possa mai avere una linea anti americana». Gli indizi però di una svolta anti-Washington confermano il graduale smarcamento del partito democratico dalla linea atlantica. Senza contare i messaggi di amore di Massimo D'Alema verso Pechino.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Disprezzo per Donald e Nato: la sinistra riscopre l’ebbrezza dell’antiamericanismo più duro Notizie correlate Meloni inchioda il Pd: l’antiamericanismo della sinistra è una falsa bandieraRoma, 12 mar – Giorgia Meloni ha scelto il terreno più scomodo per il Partito Democratico: quello della cattiva coscienza. La sinistra radicale riscopre il mito della guerra redentrice (contro l’Europa)Dal multipolarismo al mito rivoluzionario della crisi: perché una parte della sinistra torna a pensare che dalle grandi guerre possa nascere un mondo... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Melania Trump, Amanda Ungaro torna sui social: insulti pesanti e l'immagine di Pinocchio per il suo ex Paolo Zampolli; Bufera sul Secret Service: ha fallito per la seconda volta nel proteggere Donald Trump; Papa Leone XIV snobba Trump: Rispondergli? Non sono per nulla interessato; I disastri portati dalla furia di Trump. L'idea che l'intelligenza emotiva (IE) porti a una sorta di "incapacità di odiare" non indica debolezza o passività, ma descrive un processo di complessità mentale superiore. L’odio e il disprezzo sono risposte istintive del nostro sistema limbico. Funzionano com facebook