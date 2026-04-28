Dispositivi digitali in comodato d’uso pubblicate le istruzioni operative per il CUP 

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha pubblicato le istruzioni operative relative alla generazione del CUP, nell’ambito dell’avviso n. Sono state rese disponibili le modalità e le procedure da seguire per la gestione dei dispositivi digitali in comodato d’uso. La documentazione riguarda le procedure di richiesta e assegnazione del codice univoco di pagamento, fondamentale per le attività connesse all’erogazione delle risorse. La pubblicazione delle istruzioni mira a chiarire i passaggi necessari per le parti coinvolte.

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha pubblicato le istruzioni operative per la generazione del CUP nell’ambito dell’avviso n. 95450 del 24 aprile 2026, dedicato alla fornitura di dispositivi digitali in comodato d’uso al personale scolastico. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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