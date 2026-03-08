Sequestro preventivo a Catania | struttura abusiva su area demaniale in viale Africa

A Catania è stato disposto un sequestro preventivo su un'area demaniale di viale Africa, dove è stata scoperta una struttura costruita senza autorizzazioni. Il provvedimento è stato adottato dal Gip su richiesta della Procura e riguarda un'area di proprietà pubblica. Le autorità hanno identificato l'occupazione abusiva e proceduto con il sequestro. La vicenda coinvolge l'intervento delle forze dell'ordine e degli uffici giudiziari.

La misura è stata adottata accogliendo la richiesta avanzata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania. Il provvedimento è stato emesso nella fase delle indagini preliminari, prima dell'eventuale intervento delle difese e nel pieno rispetto della presunzione di innocenza dell'indagato. L'intervento della magistratura nasce dagli accertamenti effettuati durante un controllo presso un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, gestita da un uomo di 63 anni residente a Catania. Nel corso delle verifiche sarebbero emerse irregolarità legate all'ampliamento della struttura commerciale, che sarebbe stato realizzato senza le necessarie autorizzazioni.