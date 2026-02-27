Sanremo 2026 ascolti tv terza puntata di giovedì | niente da fare numeri sempre più bassi è allarme!

La terza serata di Sanremo 2026 è andata in onda come previsto su Rai 1, con la conduzione di Carlo Conti e la partecipazione di Laura Pausini. I dati sugli ascolti televisivi mostrano un calo rispetto alle serate precedenti, con numeri che continuano a scendere. La serata si è svolta senza intoppi, ma l’attenzione resta alta sui risultati di pubblico.

Ieri sera, rigorosamente in diretta su Rai 1, è andata in onda la terza serata di Sanremo 2026, con Carlo Conti alla conduzione e Laura Pausini alla co-conduzione. Una serata che ha visto Nicolò Filippucci trionfare tra le Nuove Proposte, ma Angelica Bove, seconda classificata, prendersi gli applausi più fragorosi. E poi gag, comicità, ospiti internazionali ma, soprattutto, le quindici canzoni in gara dei Big rimanenti. Ma com'è andata la terza serata di Sanremo in termini di ascolti tv? Ecco i dati. Sanremo 2026, ecco gli ascolti tv della terza serata: quanto ha fatto Sanremo ieri 26 febbraio? Curiose e curiosi di sapere com'è andato Sanremo ieri sera? Ecco i dati tanto attesi: gli ascolti tv saranno disponibili dopo le 10. 🔗 Leggi su Donnapop.it

