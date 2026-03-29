Treni disagi e proteste | Servono soluzioni

I disagi sulla linea ferroviaria Firenze-Valdarno sono al centro di polemiche e proteste, con cittadini e amministratori locali che chiedono interventi. In particolare, il sindaco di Montevarchi ha rivolto un appello alle autorità regionali per trovare soluzioni rapide ai problemi riscontrati sui treni. La questione rimane aperta e al centro dell’attenzione pubblica.

Continuano a far discutere i disagi accertati sulla linea ferroviaria Firenze-Valdarno. Sulla questione è intervenuto il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini, chiedendo soluzioni urgenti alle istituzioni regionali. "Enormi disagi sulla linea ferroviaria Valdarno–Firenze che continuano a peggiorare – ha affermato il primo cittadino - Purtroppo, l’indice di affidabilità accertato nel mese di febbraio del 97,43% per la tratta aretina, tra le tre peggiori in Toscana, è rimasto ben al di sotto del 98%, facendo scattare sì il bonus rimborsi per i pendolari, negato a gennaio per appena lo 0,05%, ma attestando di fatto una condizione che certifica il perenne disastro dei treni". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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