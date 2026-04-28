Disabilità la sfida del Dopo di noi | in campo la Fondazione Caffè Salato

È stata annunciata la nascita della Fondazione Caffè Salato, un nuovo organismo dedicato alle persone con disabilità. La fondazione è stata creata grazie a un’alleanza tra diverse realtà locali, tra cui un’impresa sociale, otto famiglie e varie aziende della zona. La sua missione riguarda il periodo successivo all’evento che spesso rappresenta una sfida, chiamato “Dopo di noi”.

Nasce da un profondo bisogno e da una grande alleanza territoriale la missione della Fondazione Caffè Salato, promossa dall'impresa sociale CavaRei insieme a otto famiglie fondatrici e diverse aziende forlivesi. L'obiettivo principale è supportare le persone con disabilità e i loro cari nel.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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