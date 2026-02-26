Disabilità e autonomia | ad Avellino manca una struttura per il Dopo di Noi

A Avellino si parla di una questione importante che riguarda le persone con disabilità senza supporto familiare. Attualmente, manca una struttura dedicata al “Dopo di Noi” che possa offrire loro un futuro sicuro. Questa situazione evidenzia la necessità di interventi concreti per promuovere l’autonomia e la dignità di queste persone. La discussione si apre per trovare soluzioni adeguate.

Ad Avellino si apre una riflessione non più rinviabile: quella sulla necessità di una struttura dedicata al “Dopo di Noi”, capace di garantire futuro, autonomia e dignità alle persone con disabilità prive di sostegno familiare. Un tema che tocca da vicino tante famiglie irpine e che chiama istituzioni e comunità a un impegno concreto e condiviso. Ad Avellino, purtroppo, manca una struttura dedicata al cosiddetto “dopo di noi”, rivolta a persone con disabilità e prive di sostegno familiare. Una lacuna che pesa molto sulle famiglie irpine e sui soggetti più fragili e che rappresenta una sfida ancora irrisolta nella nostra realtà. Al contrario,... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

L'autonomia delle persone con disabilità non si misura solo con le leggi o con le belle parole. Si misura nei servizi che funzionano davvero, nei trasporti accessibili, nelle risposte concrete quando si è in difficoltà