Ci sono anch' io al Caffè Dante | Miraglia e Vita presentano il libro che ridefinisce la disabilità come diritto

Giovedì 16 aprile 2026, alle 18, si terrà presso il Caffè Dante Bistrot in Piazza dei Signori a Verona la presentazione del libro “Ci sono anch'io” da parte degli autori Francesco Miraglia e Daniela Vita. L'evento prevede la discussione del testo che affronta il tema della disabilità, proponendo una riflessione sui diritti e sulle modalità di rappresentazione della condizione. La presentazione si svolgerà nel locale situato nel centro della città.

Giovedì 16 aprile 2026, ore 18 al Caffè Dante Bistrot in Piazza dei Signori a Verona, Francesco Miraglia e Daniela Vita presentano il volume “Ci sono anch'io”. La disabilità è una dimensione della diversità umana (Armando Editore). Modera il giornalista Maurizio Pedrini. Intermezzi musicali alla.🔗 Leggi su Veronasera.it

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Argomenti più discussi: Ci sono anch'io, al Caffè Dante Bistrot il libro di Francesco Miraglia con Daniela Vita; CI SONO ANCH’IO; La disabilità come diritto nel libro Ci sono anch’io.

La disabilità come diritto nel libro Ci sono anch’ioGiovedì 16 aprile 2026, ore 18:00 al Caffè Dante Bistrot in Piazza dei Signori a Verona, Francesco Miraglia e Daniela Vita presentano il volume Ci sono anch’io. La disabilità è una dimensione della ... comunicati-stampa.com

Un mazzo di fiori di gelato per voi. Al Caffè Dante di via Dante a Milano. - facebook.com facebook