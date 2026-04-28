Disabilità a scuola la Gilda-Unams attacca | Frammentazione e precarietà inaccettabili Servono una riforma strutturale e un sistema nazionale omogeneo

Mentre il Parlamento discute numerose proposte di legge riguardanti l’Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione per studenti con disabilità, la Federazione Gilda-Unams critica le condizioni attuali nelle scuole. L’organizzazione descrive come la frammentazione e la precarietà dei servizi siano inaccettabili, chiedendo una riforma strutturale e l’adozione di un sistema nazionale uniforme. Le opposizioni alle attuali modalità di gestione evidenziano le difficoltà di molte scuole nel garantire supporto adeguato agli studenti disabili.