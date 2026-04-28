Disabilità a scuola la Gilda-Unams attacca | Frammentazione e precarietà inaccettabili Servono una riforma strutturale e un sistema nazionale omogeneo
Mentre il Parlamento discute numerose proposte di legge riguardanti l’Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione per studenti con disabilità, la Federazione Gilda-Unams critica le condizioni attuali nelle scuole. L’organizzazione descrive come la frammentazione e la precarietà dei servizi siano inaccettabili, chiedendo una riforma strutturale e l’adozione di un sistema nazionale uniforme. Le opposizioni alle attuali modalità di gestione evidenziano le difficoltà di molte scuole nel garantire supporto adeguato agli studenti disabili.
Mentre il Parlamento esamina diverse proposte di legge sulla figura dell’Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione per gli alunni con disabilità, la Federazione Gilda-Unams alza la voce. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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