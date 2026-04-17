Restituire dignità alla scuola nei fatti non nelle parole | il monito di Castellana alla giornata nazionale RSU della Gilda Unams

Venerdì 17 aprile, presso l'Auditorium Rieti di Roma, si è svolta la giornata nazionale dedicata alla rappresentanza sindacale di base organizzata dalla Federazione Gilda Unams. Alla riunione hanno partecipato RSU e delegati TAS provenienti da diverse regioni italiane. Durante l'evento, un intervento ha evidenziato la necessità di restituire alla scuola un ruolo più dignitoso attraverso azioni concrete, lasciando da parte le parole.

La Federazione Gilda Unams ha riunito, venerdì 17 aprile, presso l'Auditorium Rieti di Roma, le RSU e i delegati TAS provenienti da tutta Italia per la giornata nazionale dedicata alla rappresentanza sindacale di base. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Lorefice alla Giornata della Memoria: "Educare i giovani alla libertà e alla dignità"Un intervento appassionato, coniugando memoria e impegno e rivolgendosi in particolare alle nuove generazioni: l’Arcivescovo di Palermo Corrado... Brindisi aderisce alla prima giornata nazionale della "Scuola per abitare"BRINDISI - La città di Brindisi partecipa alla prima giornata nazionale della "Scuola per abitare", l'iniziativa promossa dall'associazione La...