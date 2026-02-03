Diritti | Moretti Pd ' unità familiare non passa da lesione diritti donne'

Il deputato del Pd Moretti torna a parlare dei diritti delle donne e dice che l’unità familiare non può essere messa in discussione per difendere i diritti femminili. Ricorda che sono passati 81 anni da quando, nel 1945, le donne hanno ottenuto il diritto di voto in Italia. Ora, più che mai, bisogna rispettare i diritti di tutte senza compromessi.

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Sono passati 81 anni da quando con decreto legislativo viene esteso il voto alle donne: era il 1 febbraio 1945. La silenziosa resistenza delle donne, la loro qualità, trovava finalmente voce". Così l'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti all'Adnkronos. "Uscivano da quelle case che le vedevano costrette e invisibili, consapevoli che la forza di una nazione è nel valore della partecipazione di tutte e tutti. La libertà di scegliere fa parte della nostra democrazia. Eppure c'è ancora chi come questo consigliere modenese, appartenente a una destra oscurantista e becera, dice il contrario usando peraltro argomentazioni surreali: il voto alle donne sarebbe una mina per l'unità famigliare.

