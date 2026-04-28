Direttiva Bolkestein i sindacati chiedono un confronto al Comune | Serve un bando

Le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno inviato una richiesta ufficiale al Comune di Comacchio per avviare un confronto sulla legge Bolkestein. La richiesta riguarda l’apertura di un dialogo volto a discutere l’applicazione della direttiva e a definire un bando tipo condiviso. Le parti intendono collaborare per affrontare le questioni legate alle procedure di affidamento e gestione dei servizi interessati.

Le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs comunicano di aver formalmente richiesto al Comune di Comacchio l’apertura di un confronto in merito all’applicazione della legge Bolkestein, con l’obiettivo di costruire un percorso condiviso per la definizione di un bando tipo.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Lavoratori del Comune in stato di agitazione, i sindacati chiedono un tavolo di confrontoProsegue lo stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Ferrara. Direttiva Bolkestein. Balneari sulle barricate: "Pronti a protestare al festival di Sanremo"Il logo è del tutto significativo, c’è il sole, gli ombrelloni, il mare e un’espressione inequivocabilmente arrabbiata. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Direttiva Bolkestein, i sindacati chiedono un confronto al Comune: Serve un bando; Dall'Europa l'aiuto per gli ambulanti per fermare il bando per i nuovi posteggi di Roma; CONCESSIONI BALNEARI: I SINDACATI CHIEDONO INCONTRI MINISTERIALI PER BANDI DI GARA E TUTELA LAVORATORI. Bolkestein, i balneari si riuniscono al TebaldiniSi torna a parlare di direttiva Bolkestein e di concessioni balneari a San Benedetto del Tronto. Venerdì 27 marzo, alle 14.30, i balneari sambenedettesi si ritroveranno all’Auditorium comunale G. ilrestodelcarlino.it Bolkestein, vent'anni di rinvii: anche nelle Marche un disastro annunciatoANCONA Sono passati esattamente 20 anni da quando, nel 2006, la Direttiva Bolkestein venne adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. Una mannaia che da allora tiene con il ... corriereadriatico.it La famigerata Direttiva Bolkestein è applicabile alla concessione di aree adibite a porti turistici La sentenza del TAR. . . #MondoBarcaMarket #Bolkestein #PortiTuristici - facebook.com facebook