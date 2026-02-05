Lavoratori del Comune in stato di agitazione i sindacati chiedono un tavolo di confronto

I lavoratori del Comune di Ferrara sono ancora in stato di agitazione. I sindacati chiedono con forza un tavolo di confronto immediato per discutere delle loro rivendicazioni. La situazione resta tesa, e le organizzazioni sindacali non vogliono aspettare ancora: vogliono risposte rapide e concrete.

Prosegue lo stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Ferrara. Le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Sulpl e la Rsu aziendale, ribadiscono "la necessità di una convocazione immediata dei tavoli di confronto e contrattazione, per affrontare una serie di

