Direttiva Bolkestein Balneari sulle barricate | Pronti a protestare al festival di Sanremo

Gli stabilimenti balneari si preparano a scendere in piazza. I gestori sono pronti a protestare durante il festival di Sanremo, con il volto deciso e cartelli in mano. Il loro logo, con il sole, gli ombrelloni e il mare, mostra un’espressione arrabbiata, simbolo della rabbia per le nuove regole imposte dalla direttiva Bolkestein. La tensione tra i balneari e le istituzioni cresce di ora in ora.

Il logo è del tutto significativo, c’è il sole, gli ombrelloni, il mare e un’espressione inequivocabilmente arrabbiata. Sono i concessionari di spiaggia del territorio marchigiano ma non solo, su iniziativa di alcuni imprenditori del mare di Fermo e del fermano si sono ritrovati a decine al Caminetto di Porto San Giorgio, per confrontarsi sulle prospettive della Bolkestein, sulle gare per la messa all’asta delle concessioni, su anni di vita e di lavoro che devono essere rimessi in discussione. Ne è nato un comitato autogestito che ha allargato la partecipazione anche ad altre regioni italiane, per arrivare ad avere una voce forte e chiara: "Siamo tutti d’accordo sulla questione, abbiamo la sensazione che il territorio italiano oggi sia in svendita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

