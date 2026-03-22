Dimensionamento scolastico Anche Gubbio fa ricorso al Tar

Gubbio ha deciso di presentare un ricorso al Tar contro il piano nazionale di dimensionamento scolastico che modifica la rete degli istituti. La decisione arriva dopo aver valutato le implicazioni del piano, senza specificare le motivazioni che hanno portato a questa scelta. La causa riguarda la modifica degli assetti delle scuole nel territorio e si inserisce in un contesto più ampio di contestazioni a livello nazionale.

È anche Gubbio a muovere un passo deciso nella partita sul dimensionamento scolastico, scegliendo la via del ricorso al Tar contro il piano nazionale che ridisegna la rete degli istituti. Dopo le azioni del comune di Città di Castello e il sostegno della Regione Umbria che si costituirà "ad adiuvandum" a favore del ricorso presentato dal Comune tifernate, la giunta guidata dal sindaco Fiorucci ha deliberato di impugnare gli atti, ritenuti lesivi per l’equilibrio del sistema locale e adottati senza un confronto considerato insufficiente con i territori. Nei giorni scorsi l’esecutivo ha infatti conferito l’incarico per la difesa dell’Ente all’avvocato Stefano Codovini, dando così avvio formale all’iter giudiziario. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dimensionamento scolastico. Anche Gubbio fa ricorso al Tar Articoli correlati Dimensionamento scolastico, verso il ricorso al Tar. Parte la raccolta fondiL'iniziativa del comitato genitori a supporto del ricorso presentato dal Comune di Città di Castello contro il provvedimento Una raccolta fondi a... Dimensionamento scolastico, Umbria: Regione a fianco del Comune di Città di Castello nel ricorso al TarLa Regione Umbria si costituirà ad adiuvandum a sostegno del ricorso al Tar presentato dal Comune di Città di Castello contro il piano di... Tutto quello che riguarda Anche Gubbio Temi più discussi: Dimensionamento scolastico. Anche Gubbio fa ricorso al Tar; Dimensionamento scolastico, la Regione al Tar a fianco del Comune di Città di Castello; Dimensionamento, la Regione con Città di Castello: Sosterremo ricorso al Tar; Dimensionamento scolastico, la Giunta Fiorucci ricorre al Tar contro il governo Meloni e si accoda a Città di Castello e Regione. Dimensionamento scolastico. Anche Gubbio fa ricorso al TarÈ anche Gubbio a muovere un passo deciso nella partita sul dimensionamento scolastico, scegliendo la via del ricorso al Tar contro il piano nazionale che ridisegna la rete degli istituti. Dopo le azio ... lanazione.it Dimensionamento scolastico . Si riaccende il dibattito a GubbioLa città tra incertezze e vuoto politico dopo le dimissioni dell’assessore. La partita è ancora aperta ... msn.com Basket, pallavolo ma anche skateboard. A Gubbio è nata così una nuova area polivalente aperta a tutti situata tra le sedi scolastiche dell’Istituto di Istruzione Superiore "Cassata - Gattapone" e della Scuola Secondaria di primo grado "Mastro Giorgio - Nelli". L’i - facebook.com facebook Tre punti anche a Gubbio! x.com