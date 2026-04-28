DiMartedì le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 28 aprile 2026 su La7

Da tpi.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera, 28 aprile 2026, torna su La7 il talk show DiMartedì, condotto da Giovanni Floris. L’evento va in onda ogni martedì sera in prima serata e prevede la partecipazione di vari ospiti che discuteranno di temi attuali e di attualità politica. La puntata si concentra sulla trasmissione degli argomenti più rilevanti della settimana, con approfondimenti e confronti tra i partecipanti.

DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 28 aprile 2026, su La7. DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 28 aprile 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 28 aprile 2026, di DiMartedì. DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera.🔗 Leggi su Tpi.it

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