DiMartedì le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 28 aprile 2026 su La7

Stasera, 28 aprile 2026, torna su La7 il talk show DiMartedì, condotto da Giovanni Floris. L’evento va in onda ogni martedì sera in prima serata e prevede la partecipazione di vari ospiti che discuteranno di temi attuali e di attualità politica. La puntata si concentra sulla trasmissione degli argomenti più rilevanti della settimana, con approfondimenti e confronti tra i partecipanti.

DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 28 aprile 2026, su La7. DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 28 aprile 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 28 aprile 2026, di DiMartedì. DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 28 aprile 2026 su La7 Notizie correlate DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 7 aprile 2026 su La7DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 7 aprile 2026, su La7 DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 7 aprile... DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 14 aprile 2026 su La7DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 14 aprile 2026, su La7 DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 14 aprile... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: diMartedì, condotto da Giovanni Floris; Belve in tv oggi 28 aprile, ospiti e anticipazioni dell'ultima puntata; Belve, ecco le anticipazioni di martedì 28 aprile, Romina Power e il vincitore di Sanremo da Francesca Fagnani; Il Grande Fratello Vip non va in onda stasera 21 aprile, poi doppia diretta ravvicinata: il nuovo calendario verso la finale. DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 28 aprile 2026 su La7DiMartedì anticipazioni, temi, ospiti e rubriche della puntata di stasera 28 aprile 2026 su La7, ore 21.15, con Giovanni Floris ... tpi.it Elly Schlein stasera a diMartedìdiMartedì: Giovanni Floris torna in prima serata su La7 con un'analisi sull'operato del Governo Meloni. Elly Schlein e Massimo Ghini ospiti ... davidemaggio.it A diMartedì, Sergio Rizzo ha commentato le dichiarazioni di Ignazio La Russa in merito al 25 aprile: “Inaccettabile il tentativo di accostare i repubblichini ai partigiani, un paragone che non può essere condiviso soprattutto alla luce del significato storico e simb - facebook.com facebook Grazie a oltre 1 milione e 572mila spettatori, che sono stati con noi durante la scorsa puntata, #dimartedì ha fatto registrare il 9,8% di share! Noi, come sempre, vi aspettiamo la prossima settimana per una nuova puntata. Alé! #dimartedì #giovannifloris x.com