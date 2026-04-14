DiMartedì le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 14 aprile 2026 su La7

Stasera, 14 aprile 2026, va in onda su La7 una nuova puntata di DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris. La trasmissione viene trasmessa in prima serata e si concentra su temi di attualità e politica. Tra gli ospiti previsti ci sono personalità del mondo della politica, dell’economia e del giornalismo. La puntata è una delle consuete puntate settimanali del programma, andato in onda ogni martedì sera.

DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 14 aprile 2026, su La7. DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 14 aprile 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 14 aprile 2026, di DiMartedì. DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 14 aprile 2026 su La7 DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 7 aprile 2026 su La7DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 7 aprile 2026, su La7 DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 7 aprile... DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 3 febbraio 2026 su La7DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 3 febbraio 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris...