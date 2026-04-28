Dimarco meglio di Lautaro e Nico Paz E l' Inter è un caso unico in Europa

Nell'ultima puntata de La Tripletta, si è parlato della stagione di Federico Dimarco, che si è distinto come uno dei giocatori più importanti dell'Inter. Durante l'analisi sono stati confrontati i suoi risultati con quelli di Lautaro Martinez e Nico Paz, evidenziando come Dimarco abbia avuto un ruolo superiore quest'anno. È stato sottolineato anche come questa situazione renda l'Inter un caso singolare tra le squadre europee.

Nell'ultima puntata de La Tripletta (guarda l'episodio completo) abbiamo analizzato la stagione da record di Federico Dimarco, protagonista assoluto nell'Inter. Eppure la squadra di Chivu spicca per un dato "anomalo" rispetto alle altre big europee.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dimarco meglio di Lautaro e Nico Paz. E l'Inter è un caso unico in Europa Notizie correlate PAGELLE e TABELLINO Como-Inter 3-4: Thuram e Dumfries devastanti, Dimarco impresentabile. Nico Paz sprecatoVoti, Top e Flop del posticipo domenicale della 32esima giornata di Serie A Pazza Inter al ‘Sinigaglia’. Leggi anche: Paz-Fabregas, caso chiuso. Nico torna dal 1' domani con l'Inter. Ma cosa era successo? Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Inter - Como (3-2) Coppa Italia 2025; Dalla Coppa Italia alla Serie A: i precedenti tra Como e Inter; Nico Paz, dalla Spagna sono certi: a fine stagione tornerà al Real Madrid; Formazioni ufficiali Inter-Como di Coppa Italia: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro Martinez, Pio Esposito, Bonny, Thuram, Diao, Bastoni e Nico Paz. Classifica marcatori Serie A | Lautaro capocannoniere, ma Nico Paz incalza (34^ giornata, 24 aprile 2026)Classifica marcatori Serie A: Lautaro Martinez è capocannoniere inseguito da Nico Paz, entrando nella 34^ giornata è viva la corsa per il podio. ilsussidiario.net La fuga spiegata coi numeri di Lautaro e Dimarco. Solo terzo quel 10 che l'Inter...Chi fermerà l'Inter di Cristian Chivu? Dopo ventiquattro giornate di campionato la nostra Serie A racconta di una stagione decisamente meno incerta al vertice della classifica rispetto a un anno fa. tuttomercatoweb.com Da Nico Paz a Baturina, le stelle che possono fermare gli azzurri - facebook.com facebook Il #RealMadrid ha comunicato al #Como e al giocatore che attiverà la clausola di recompra: la prossima stagione Nico Paz sarà un giocatore delle Merengues x.com