Il caso Paz-Fabregas si è concluso e Nico tornerà in campo dall’inizio domani con l’Inter. In precedenza, il trequartista argentino era stato schierato come titolare contro il Lecce, ma il tecnico spagnolo ha deciso di sostituirlo con un altro giocatore e di lasciarlo in panchina. La decisione ha attirato l’attenzione, ma ora la situazione sembra essere stata risolta.

Venerdì mattina Fabregas prova la formazione anti Lecce e Nico Paz c’è. Sulla trequarti, dietro Douvikas. Pronto a tornare in campo dopo la squalifica scontata con la Juventus e a riprendersi il suo posto da titolare. Poi, però, al pranzo di squadra, l’argentino arriva in ritardo. E Cesc non la fa passare. Lo aveva fatto anche l’anno scorso con Diao: non è uno che transige su queste cose. Quindi Paz va in panchina. In effetti con il Lecce il fantasista è partito fuori, entrando solo al 65’ al posto di Vojvoda. Ma è tutto rientrato in fretta. L’argentino ha giocato 25’ con piglio e testa giusti, dimostrando che lo spogliatoio è compatto e che la lezione è stata compresa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Paz-Fabregas, caso chiuso. Nico torna dal 1' domani con l'Inter. Ma cosa era successo?

