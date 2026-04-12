PAGELLE e TABELLINO Como-Inter 3-4 | Thuram e Dumfries devastanti Dimarco impresentabile Nico Paz sprecato

Nel match della 32esima giornata di Serie A, l’Inter ha battuto il Como con un punteggio di 4-3 in una partita ricca di emozioni. Thuram e Dumfries sono stati protagonisti con le loro prestazioni offensive, mentre Dimarco ha deluso. Nico Paz ha avuto occasioni che non ha sfruttato. La sfida si è svolta allo stadio ‘Sinigaglia’, portando un risultato sorprendente e molti spunti di discussione.

Voti, Top e Flop del posticipo domenicale della 32esima giornata di Serie A Pazza Inter al ‘Sinigaglia’. Sotto di due gol contro un Como da mal di testa per 45?, la squadra di Chivu compie una rimonta pazzesca e si porta a casa tre punti pesantissimo. Inutile il gol di Da Cunha a due dal novantesimo grazie a un rigore inesistente. Ora Thuram (doppietta come Dumfries) e compagni sono è a +9 sul Napoli a 6 giornate dal termine. Insomma, lo Scudetto è davvero a un passo. Pagelle e tabellino di Como-Inter (AnsaFoto) – Calciomercato.it Le Pagelle di Como-Inter. COMO TOP: Nico Paz 7 – L’hors categorie del Como resta lui. Quando cala, non a caso, la squadra perde consistenza.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE e TABELLINO Como-Inter 3-4: Thuram e Dumfries devastanti, Dimarco impresentabile. Nico Paz sprecato Leggi anche: PAGELLE e TABELLINO Inter-Genoa 2-0: Dimarco pazzesco, Thuram floppa ancora. Ekuban impatta bene Fiorentina-Como, le pagelle: Christensen colpevole, 4,5. Nico Paz entra e decide: 7Christensen è tutt'altro che impeccabile sul gol dell'1-2, Bresciani naufraga in mezzo ai piedi buoni avversari.