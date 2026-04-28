Dignità del lavoro e sfide sociali | l' incontro per riflettere sul tema

Da forlitoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ciclo di incontri intitolato “Il lavoro che cambia: significati e opportunità, diritti e dignità del lavoro” si conclude giovedì 30 aprile alle 20.45 presso il Circolo Acli Villagrappa di Forlì, in via del Braldo 24. Promosso dai Circoli Acli del territorio, l’evento ha offerto uno spazio di riflessione sui temi legati alle trasformazioni del mondo del lavoro e alle sfide sociali connesse.

Si conclude giovedì 30 aprile alle 20.45, presso il Circolo Acli Villagrappa di Forlì, in via del Braldo 24, il ciclo di incontri “Il lavoro che cambia: significati e opportunità, diritti e dignità del lavoro”, promosso dai Circoli Acli del territorio per offrire uno spazio di riflessione e.🔗 Leggi su Forlitoday.it

1° Maggio CONFIAL 2026: il lavoro regolare unisce | Roma Termini | Confial TV

Video 1° Maggio CONFIAL 2026: il lavoro regolare unisce | Roma Termini | Confial TV

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: 30 aprile 2026. Convegno sulla dignità del lavoro in preparazione all’1 maggio; 25 aprile. Fumarola: Non c’è democrazia solida senza lavoro dignitoso, giuste retribuzioni, sicurezza e prospettive - CISL; A Borgo Valbelluna una mostra sorprendente onora la dignità del lavoro; A LECCO UNA MOSTRA CHE RACCONTA LA DIGNITÀ DEL LAVORO UMANO.

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