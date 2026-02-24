Sensibilizzare sul tema dell' affidamento familiare l' iniziativa del Centro Studi Affido e del Consorzio Servizi Sociali A5

Il Centro Studi Affido e il Consorzio Servizi Sociali A5 organizzano un evento per sensibilizzare sulla realtà dell’affidamento familiare, causato dalla carenza di famiglie disponibili. L’iniziativa mira a coinvolgere cittadini e volontari, offrendo testimonianze e informazioni pratiche. La volontà è di creare un ponte tra le famiglie e i bambini in cerca di affetto, aprendo le porte di case e cuori. La partecipazione è aperta a tutti coloro che vogliono fare la differenza.

Aprire la porta di casa può segnare l’inizio di un piccolo, grande cambiamento. Esiste un modo di vivere il nostro territorio fatto di legami autentici, sorrisi condivisi e momenti che restano nel cuore. Accogliere nella propria casa – e nella propria vita – un bambino o un ragazzo significa donargli una concreta possibilità di crescere in serenità. L’affidamento e la solidarietà familiare non richiedono azioni straordinarie: basta esserci. Una presenza preziosa, che concede tempo e spazio alla famiglia d’origine per affrontare e superare un periodo complesso. Ogni contributo, piccolo o grande che sia, aiuta a creare opportunità reali di benessere e crescita. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Famiglia nel bosco: il comitato #difesaminori chiede una revisione dell'affidamento ai servizi socialiSabato pomeriggio a Palmoli, famiglie e cittadini si sono riuniti per una fiaccolata a sostegno dei coniugi Nathan e Catherine, conosciuti come la “famiglia nel bosco”.

Violenze e minacce durante l’affidamento ai servizi sociali, arrestato a FondiIl 15 dicembre 2025 a Fondi, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 53 anni, sospeso dal affidamento in prova ai servizi sociali.

