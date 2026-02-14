Fili del Tempo 2026 dodici incontri per riflettere sul tema del conflitto

Il progetto “Fili del Tempo 2026” si svolge con l’obiettivo di analizzare il tema del conflitto attraverso dodici incontri pubblici. Ogni appuntamento invita persone di diverse provenienze a condividere idee e esperienze, creando uno spazio di confronto diretto. La serie di eventi si terrà in diverse città italiane, coinvolgendo esperti, artisti e cittadini.

Dodici appuntamenti per riflettere su un tema che attraversa il nostro tempo e la nostra storia: il conflitto. È questo il cuore della seconda edizione di “Fili del Tempo”, rassegna promossa dalla Rete Bibliotecaria Bergamasca, in dialogo con l’Università degli Studi di Bergamo, un ciclo di incontri che invita il pubblico a guardare ai conflitti come fenomeni complessi, capaci di assumere forme diverse nello spazio e nel tempo. Non solo conflitto armato, dunque, ma anche conflitto economico, sociale, culturale, politico. L’iniziativa nasce dal lavoro di un comitato scientifico composto da bibliotecarie e bibliotecari della Rete, da due bibliotecari del sistema universitario e da un gruppo di docenti dell’ateneo bergamasco (Marco Azzerboni, Paolo Barcella, Annalisa Bardelli, Benedetta Calandra, Cristina Gioia, Stefania Licini, Alessandra Mastrangelo, Daniela Nisoli, Jacopo Perazzoli, Riccardo Rao, Alan Sandonà, Gian Paolo Scharf, con segreteria e coordinamento di Michele Linfozzi).🔗 Leggi su Bergamonews.it

Questa settimana, tutta la provincia si anima con la rassegna “Fili del Tempo”.

