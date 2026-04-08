Diga Camastra | bloccati 30 milioni per salvare l’acqua in Basilicata

Da ameve.eu 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Basilicata, sono stati bloccati 30 milioni di euro destinati alla diga di Camastra, con l’obiettivo di salvaguardare le riserve d’acqua. Il presidente del Consiglio regionale è stato oggetto di critiche per la gestione delle risorse idriche, che secondo alcuni sono state influenzate da ritardi burocratici e decisioni strategiche contestate. La questione riguarda le modalità di utilizzo di fondi pubblici e l’efficacia delle azioni intraprese.

Il presidente del Consiglio regionale Marcello Pittella è al centro di una dura critica riguardante la gestione delle risorse idriche in Basilicata, segnata da stalli burocratici e scelte strategiche contestate. L’attenzione si concentra sul progetto NHLD per la diga Camastra, un piano di rimozione sostenibile dei sedimenti che, nonostante l’approvazione e la disponibilità di 30 milioni di euro stanziati da Nicola Dell’Acqua, Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica, risulta attualmente paralizzato. Questa iniziativa, inserita nel quadro del Decreto Siccità D.L. 392023 e prorogata nel 2025, punta a eliminare annualmente quasi 2 milioni di metri cubi di fango. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Diga Camastra: bloccati 30 milioni per salvare l’acqua in Basilicata

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