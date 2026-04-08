Diga Camastra | bloccati 30 milioni per salvare l’acqua in Basilicata

In Basilicata, sono stati bloccati 30 milioni di euro destinati alla diga di Camastra, con l’obiettivo di salvaguardare le riserve d’acqua. Il presidente del Consiglio regionale è stato oggetto di critiche per la gestione delle risorse idriche, che secondo alcuni sono state influenzate da ritardi burocratici e decisioni strategiche contestate. La questione riguarda le modalità di utilizzo di fondi pubblici e l’efficacia delle azioni intraprese.

Il presidente del Consiglio regionale Marcello Pittella è al centro di una dura critica riguardante la gestione delle risorse idriche in Basilicata, segnata da stalli burocratici e scelte strategiche contestate. L’attenzione si concentra sul progetto NHLD per la diga Camastra, un piano di rimozione sostenibile dei sedimenti che, nonostante l’approvazione e la disponibilità di 30 milioni di euro stanziati da Nicola Dell’Acqua, Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica, risulta attualmente paralizzato. Questa iniziativa, inserita nel quadro del Decreto Siccità D.L. 392023 e prorogata nel 2025, punta a eliminare annualmente quasi 2 milioni di metri cubi di fango. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Diga Camastra: bloccati 30 milioni per salvare l’acqua in Basilicata Diga Campolattaro: 8,7 milioni di metri cubi trattenuti per salvareUn’onda d’acqua imponente ha investito il Centro Sud, ma la Diga di Campolattaro ha agito come uno scudo invalicabile per Benevento e i comuni... Castrovillari: 3 milioni per salvare l’acquaLa crisi idrica che da anni attanaglia Castrovillari sta per trovare una soluzione definitiva grazie a un intervento strategico della Regione... Maltempo, invasi troppo pieni nel Potentino: avviato il rilascio dell’acqua dalla diga della CamastraLa riunione in Prefettura: allo stato attuale è la situazione della viabilità a essere attenzionata: una decina di strade provinciali sono state oggetto di smottamenti e frane ... lagazzettadelmezzogiorno.it Camastra: lavori per nuovo aumento della quota invasoCon i nuovi interventi sulla diga del Camastra, si potranno creare le condizioni per ottenere un ulteriore aumento di 2 metri della quota massima di invaso, che corrisponderebbero a circa 3 milioni ... ansa.it