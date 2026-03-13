Occhito 60 anni dalla diga Piemontese | Da qui nuova alleanza per la sicurezza idrica del Mezzogiorno

A sessant’anni dall’apertura, la diga di Occhito torna a essere al centro delle discussioni sul tema delle risorse idriche tra Molise e Puglia. Un rappresentante locale ha dichiarato che l’occasione potrebbe favorire una nuova alleanza per migliorare la sicurezza idrica nel Mezzogiorno. La diga, costruita sei decenni fa, continua a essere un punto di riferimento nel panorama idrico della zona.

A sessant’anni dalla sua inaugurazione, la Diga di Occhito torna al centro della riflessione sul futuro delle risorse idriche tra Molise e Puglia. Un’infrastruttura che ha segnato la modernizzazione del territorio e che oggi diventa uno snodo strategico per rafforzare la sicurezza idrica della Capitanata e dell’intero sistema pugliese. L’invaso, che occupa circa 1.300 ettari e si estende per circa 12 chilometri, insiste sul territorio di nove comuni tra Puglia e Molise e negli anni ha modificato il paesaggio e le relazioni tra comunità storicamente molto interconnesse. Nel corso dell’incontro Piemontese ha richiamato anche il progetto di interconnessione tra gli schemi idrici del Biferno e del Fortore, con il collegamento tra la diga molisana di Ponte Liscione e il nodo idrico pugliese di Finocchito, connesso al sistema di Occhito. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

