Difensori d’ufficio quanto è difficile farsi pagare | due avvocati del foro di Perugia scrivono un manuale per il recupero del credito

Da perugiatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due avvocati del foro di Perugia hanno pubblicato un manuale dedicato alle procedure di recupero del credito per i difensori d’ufficio. Il libro si intitola “Il recupero del credito professionale del difensore d’ufficio. Giudizio di opposizione al decreto di liquidazione, orientamenti e modelli” ed è frutto di oltre vent’anni di esperienza nel settore. La pubblicazione fornisce strumenti pratici e indirizzi utili per affrontare questa fase spesso complessa.

“Il recupero del credito professionale del difensore d’ufficio. Giudizio di opposizione al decreto di liquidazione, orientamenti e modelli” di Francesco Bianchini e Dario Epifani nasce dalla ventennale esperienza degli autori nel campo del recupero del credito per il difensore d’ufficio, maturata.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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